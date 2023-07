Il parco di Olbia diventa quasi realtà, aperto il bando di gara

Nuove notizie per il nuovo parco di Olbia.

È sempre più vicino il sogno di una città più verde. Presto un altro quartiere di Olbia avrà un parco e soprattutto sorgerà in periferia. Sa Minda Noa, che in poco tempo è stata rivoluzionata da quartiere immerso nella campagna a luogo di shopping, avrà la sua area verde attrezzata.

Sorgerà in via Mosca accanto al nuovo centro commerciale e avrà un palazzetto sportivo. In questi giorni è stata aperta la gara per l’aggiudicazione dell’appalto sulla realizzazione dell’area verde, che scadrà il 20 luglio. Saranno 9 ettari, un parco attrezzato sul modello di Fausto Noce. Per questo motivo, è stato definito come il secondo polmone verde della città, anche se a Olbia altri quartieri saranno più verdi.

In totale, in città ci saranno altri 8 parchi. Saranno 5 quartieri ad allontanare il cemento e ridisegnare il volto di Olbia, che sarà più a misura di persona. Due di questi nasceranno a Sacra Famiglia, che dopo la riqualificazione del parco Mario Cervo, avrà il giardino del MusMat e il parco di Mogadiscio. Anche Poltu Quadu avrà un’area verde, quella del Community Hub di via Perugia, i cui lavori sono in corso. Un altro parco sorgerà nel quartiere Isticcaddeddu, accanto a una scuola. Non sarà il primo parco quello che nascerà a Sa Minda Noa: ce n’è sarà un altro in viale Aldo Moro. Un altro giardino verde nascerà in via Andrea Doria ed è stato inserito in un più ampio progetto di rigenerazione urbana, con il PinQua, assieme a quello dei Giusti tra le Nazioni (via Petta), nel cuore di Gregorio.

