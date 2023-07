Dal Governo fondi in Gallura per le spiagge sicure

Il Governo ha stanziato fondi per le spiagge sicure in Sardegna, su 8 Comuni interessati dal provvedimento la metà è in Gallura. “Il fondo Spiagge Sicure fu fortemente voluto dal nostro leader Matteo Salvini quando era a capo del Viminale – annuncia il deputato leghista Dario Giaconi -. Una scelta di buon senso e lungimirante. Ringrazio il ministro e il sottosegretario Nicola Molteni per il costante impegno. Risorse in campo a favore dei comuni costieri per la prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione”.

Il deputato gallurese elenca gli otto Comuni che hanno ottenuto il finanziamento di 33.333 euro:

Aglientu

Badesi

Golfo Aranci

La Maddalena

Stintino

Dorgali

Castiadas

Pula

“Le risorse potranno essere utilizzate per implementare la presenza di Polizia locale – spiega Giagoni -. Anche con assunzione di nuovi agenti a tempo determinato, l’acquisto di mezzi e attrezzature e l’avvio di campagne informative sui danni prodotti da vendita e acquisto di prodotti contraffatti”.

