Il ricordo di Emanuele Casu a Olbia.

Il ricordo di Emanuele Casu, che aveva soli 47 anni e una voglia di vivere travolgente, continua a risplendere anche dopo la sua prematura scomparsa avvenuta lo scorso anno a Olbia. Nato il 7 dicembre 1974 nel cuore della Gallura, Emanuele ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto.

Nonostante il passare dei mesi, il suo ricordo è rimasto vivo tra i suoi cari, amici e conoscenti, poiché Emanuele ha lasciato un’impronta speciale nella vita di chiunque gli sia stato vicino. La sua gioia di vivere, la generosità del suo cuore e la sua positività contagiosa hanno reso la sua presenza un regalo prezioso.

Per onorare e celebrare la memoria di questo uomo straordinario, giovedì 27 luglio, alle ore 19, presso la basilica di San Simplicio, si terrà una Santa Messa. Questo momento di raccoglimento e preghiera sarà un’occasione per tutti coloro che hanno amato e apprezzato Emanuele di unirsi nella commemorazione del suo spirito luminoso e del suo affetto contagioso.

La famiglia di Emanuele Casu desidera esprimere la propria gratitudine e ringraziare di cuore coloro che si uniranno alle loro preghiere e parteciperanno a questa speciale celebrazione. La presenza e il sostegno di amici e conoscenti in questo momento difficile saranno di grande conforto e consolazione per la famiglia, poiché mostreranno il calore dell’affetto e dell’affezione che Emanuele ha suscitato in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

