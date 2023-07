Fiamme vicino alle case di Loiri e temperature record a Olbia

Nel giorno probabilmente più caldo della storia di Olbia ci sono diversi incendi intorno, con le fiamme vicino alle case a Loiri. L’allerta massima in questi giorni è sia per le temperature elevate sia per il rischio incendi e la miscela infernale si sta verificando. In questo pomeriggio del 24 luglio in Gallura, dove si stanno registrando picchi record di calore, i vigili del fuoco e la macchina regionale antincendio sono impegnati in diversi interventi.

Nella zona L’Ulivariu di Loiri, poco a sud di Olbia, il fuoco si sta avvicinando alle case. Qui stanno intervenendo i barracelli e stanno arrivando il Corpo forestale e i vigili del fuoco. Sul posto è in azione un elicottero che sta recuperando acqua da un vicino laghetto artificiale. Ma la giornata di fuoco è ancora lunga.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui