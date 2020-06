Spiraglio per Air Italy nella nuova Alitalia anche dal presidente Solinas

Le dichiarazioni del presidente Solinas.

Nuovo spiraglio per Air Italy arriva anche dal presidente Solinas che, nel corso di un’intervista a “Monitor” su Videolina, ha parlato di come il Decreto Rilancio e la costituzione della nuova Alitalia potrebbe essere fondamentale per i lavoratori di Air Italy.

“Con 3 miliardi di euro di dotazione finanziaria, la nuova compagnia Alitalia potrebbe riassorbire anche Air Italy dal punto di vista occupazionale, delle rotte e degli aerei”. Il presidente ha poi chiesto l’intervento del governo per l’eventuale trattativa con i liquidatori della compagnia, per non lasciare da sole le due regioni coinvolte, Sardegna e Lombardia.

