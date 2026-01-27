Uno squalo vicino ai moli di Santa Teresa Gallura

Sorpresa tra i moli di Santa Teresa Gallura, ecco le immagini di uno squalo che si aggira tra le barche del porto. Niente panico, nessuno che scappa fuori dall’acqua. Nel freddo mare di gennaio non c’erano bagnanti e lo squaletto ha potuto fare con tranquillità la sua passeggiata a riva. Accompagnato dai fedeli pesci pilota. A filmarlo gli ormeggiatori della Silene Multiservizi che verso le 9 di martedì 27 si sono goduti lo spettacolo.

Da quello che si vende nelle immagini riprese a Santa Teresa Gallura sembrerebbe un esemplare di verdesca. Il tipo di squalo azzurro abbastanza diffuso nel Mediterraneo, più volte documentato lungo le coste della Sardegna.

