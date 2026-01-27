Ricoverato a Olbia un operaio dopo un incidente sul lavoro a San Teodoro

Stava lavorando su un ponteggio quando, per cause ancora da chiarire, è caduto: incidente sul lavoro a San Teodoro. Si tratta del terzo infortunio in Sardegna nel giro di 24 ore. L’operaio era impegnato in un cantiere edile in via dei Giudicati quando ha perso l’equilibrio.

Immediato l’intervento degli operatori del 118 che si sono occupati di trasportarlo al Pronto soccorso di Olbia. Per fare chiarezza sulle dinamiche dell’0incidente e sul rispetto delle norme di sicurezza sono intervenuti i tecnici dello Spresal.

Ieri un altro operaio è caduto a Sestu mentre era impegnato a smantellare le luminarie natalizie. A Sassari un altro operaio è finito in ospedale dopo una caduta dal muletto. Oggi il terzo ferito in 24 ore in Sardegna.

