Il Comune di Arzachena cofinanzia il corso per la patente nautica

Anche quest’anno, il Comune di Arzachena ha destinato fondi per i corsi per la patente nautica per condurre natanti a motore entro le 12 miglia. L’iniziativa è promossa dalla delegata alle Politiche del lavoro, Daniela Desogus, ed è destinata ai residenti di Arzachena dai 23 ai 35 anni di età.

“A differenza dell’edizione 2022, in cui il Comune ha offerto gratuitamente l’opportunità a 7 ragazzi, quest’anno finanzieremo il corso per due terzi della quota di iscrizione – commenta Daniela Desogus -. Mentre la restante parte sarà a carico dell’iscritto. L’intento è quello di stimolare e responsabilizzare i partecipanti alla frequenza costante delle lezioni e al conseguimento della patente. Così da centrare l’obiettivo di questa iniziativa volta a formare i giovani per acquisire titoli ed esperienze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro”.

Il costo totale del corso è di 1.200 euro, di cui 415 euro a carico del corsista. Le modalità di partecipazione, i requisiti e i dettagli sono specificati nell’avviso pubblicato sul sito del Comune. Le domande possono essere presentate fino alle ore 13 del 13 novembre 2023. Per ulteriori informazioni e guida alla compilazione della domanda contattare l’Ufficio Informagiovani – Informacittadino al numero di telefono 0789849342.

