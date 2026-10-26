Svolta per la Olbia-Palau, il Ministero certifica la fattibilità dell’opera

Via libera alla strada a quattro corsie da Olbia a Palau.

Arriva una svolta fondamentale per la nuova arteria a quattro corsie tra Olbia, Arzachena e Palau. Il Ministero dell’Ambiente, intesa raggiunta con il Ministero della Cultura, ha approvato la Valutazione di Impatto Ambientale. Resta ora da verificare la copertura economica per l’avvio dei lavori, ma l’ok di Roma certifica la fattibilità del progetto, vincolandolo al rispetto delle norme di tutela ambientale e archeologica.

Il parere favorevole.

Il parere favorevole riguarda in particolare due tratte di categoria C. L’estensione di due chilometri e mezzo tra Arzachena Sud e Nord, comprensiva di tre viadotti, un cavalcavia e un sottopasso ferroviario, e il tratto di tre chilometri e settecento metri dal chilometro 351 della statale 127 a Palau, che prevede altri tre viadotti. Questo risultato rappresenta uno snodo fondamentale all’interno di un iter particolarmente complesso che coinvolge sia lo Stato sia la Regione Sardegna.

La messa in sicurezza della statale 125.

L’obiettivo finale resta la riqualificazione complessiva e la messa in sicurezza dell’intero tracciato della statale 125, da decenni considerato pericoloso e sottoposto a forti volumi di traffico, specialmente nella stagione estiva. Tra le sezioni più rilevanti dell’opera figura anche il segmento tra Olbia e San Giovanni, già approvato sul piano ambientale per la realizzazione di un’arteria a quattro corsie con gallerie e viadotti. Resta ora prioritaria la sinergia tra le istituzioni, auspicata anche dai vertici regionali dei Lavori pubblici, per reperire i finanziamenti mancanti e portare a compimento il progetto.

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