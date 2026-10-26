Stop ai camion nelle strade principali di Olbia, arriva il regolamento

Il nuovo regolamento sui camion a Olbia.

Stop ai camion nel centro di Olbia. Arriva oggi, 26 ottobre, sui banchi del Consiglio comunale, il nuovo e rigoroso regolamento per liberare il cuore urbano dalla morsa dei mezzi pesanti. La svolta, firmata dall’assessora alla Viabilità Antonella Sciola e approvata all’unanimità in commissione, mette al bando i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate da tutte le arterie cittadine principali, comprese viale Aldo Moro, via Roma e via Vittorio Veneto.

Il sindaco Settimo Nizzi, intervenuto oggi in aula consiliare, ha detto che un regolamento simile mancava nella nostra città. “Non appena ci siamo accorti che mancava abbiamo provveduto a fare un bando per la progettazione. Il bando è stato vinto da una società che ha effettuato uno studio approfondito di quelle che erano le criticità persistenti in città. Noi abbiamo sempre organizzato il trasporto per carichi superiori ai 35 quintali sempre attraverso ordinanze dei diversi settori. Da questo studio sono venute fuori tutte quelle criticità per le quali noi abbiamo ribattuto. La gente ha sempre avuto difficoltà a fare la giusta richiesta o presso i nostri uffici e presso il comando polizia locale. La seconda era quella di fare delle osservazioni che venivano fatte dagli stessi per cercare di superare le norme del codice della strada. Perché avendo dei mezzi che superavano quella portata che però dovevano fare delle consegne di materiale pesante”, ha detto il sindaco in Consiglio comunale.

La minoranza è intervenuta sul regolamento portando anche il tema del caro carburanti che sta affliggendo in questo periodo gli autotrasportatori. La capogruppo del Pd, Ivana Russu, ha dichiarato: “In un momento in cui si chiede un sacrificio alle attività produttive, di dotarsi di uno o due mezzi, perché ciò che distribuivo con un mezzo pesante oggi dovrò farlo magari con due, il carburante costa caro e quindi chiediamo che anche questo regolamento magari venga traslato un po’ più avanti perché è un momento molto particolare per questa categoria di lavoratori”.

Come funziona il regolamento.

Il regolamento vieta la circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate nel centro urbano, con lo scopo di alleggerire il traffico cittadino. I camion dovranno dunque evitare le vie principali della città, come viale Aldo Moro, via Vittorio Veneto, via Roma e via Barcellona, potendo transitare soltanto su arterie periferiche quali la tangenziale, le sopraelevate, la statale 125 e la zona industriale. Ci saranno inoltre dei percorsi dedicati per i grossi mezzi pesanti.

Sono tuttavia previste alcune eccezioni: per venire incontro alle attività commerciali senza intralciare i flussi di pendolari e studenti, è possibile richiedere una deroga per la fascia oraria tra le 5 e le 7:30 del mattino, mentre ulteriori autorizzazioni temporanee, fino a 12 mesi e richiedibili telematicamente, potranno essere concesse per comprovate necessità come i cantieri edili.

Infine, viaggiano del tutto esenti dal divieto i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, il trasporto di carburanti e quelli impegnati in lavori per conto dell’amministrazione. Non dovranno richiedere alcuna autorizzazione i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i mezzi per la raccolta dei rifiuti, quelli per il trasporto di carburante e i veicoli delle imprese private che svolgono lavori per conto del Comune.

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