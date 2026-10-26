I lettori possono segnalare i candidati al Premio Personaggio dell’anno 2026 in Gallura
Entra nel vivo la terza edizione del Premio Personaggio dell’anno 2026 in Gallura, sono gli ultimi giorni per presentare le proposte. I lettori possono segnalare via mail a GalluraOggi le figure che si potrebbero meritare questo riconoscimento. Questi alcuni degli ambiti possibili:
nel campo della solidarietà umana;
per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio dovere;
per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;
per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;
nel campo dello sport;
nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore;
nel campo dell’assistenza e beneficenza.
Per presentare una proposta basta scrivere una mail con oggetto “Gallura” all’indirizzo [email protected], segnalando un nome e indicando una motivazione. Nella seconda fase sarà la giuria (composta da Marcello Zasso, Ivana Russu, Angelo Cocciu, Tiziana Marzocca e Pierfranco Zanchetta) a occuparsi di selezionare la cinquina finale. A quel punto la palla tornerà ai lettori che potranno votare online scegliendo tra le candidature in corsa e il passaggio successivo sarà la proclamazione del vincitore da parte della giuria.
L’annuncio finale arriverà l’11 dicembre a Olbia. L’iniziativa ha una finalità benefica, con dei contributi raccolti grazie ad alcuni sponsor.