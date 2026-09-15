Strada statale fino a Palau, la Regione revoca a Tempio il ruolo di soggetto attuatore

La revoca del ruolo al Comune di Tempio per la strada statale 133.

La Regione Sardegna ha revocato al Comune di Tempio il ruolo di soggetto attuatore per la riqualificazione della strada statale 133 Tempio-Aglientu-Palau. L’opera da ventidue milioni di euro è strategica per il territorio della Gallura. La decisione è stata formalizzata dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu in seguito a una nota ufficiale trasmessa dall’amministrazione tempiesi, guidata dalla sindaca Gianna Masu, che chiedeva la sospensione dell’intervento.

“Infrastruttura fondamentale”

La giunta regionale, presieduta da Alessandra Todde, ha respinto lo stop considerando l‘infrastruttura fondamentale per la viabilità territoriale e già in fase operativa, confermando l’accordo originario condiviso con gli altri enti locali dell’Alta Gallura. Il sindaco di Aglientu Marco Demuro ha espresso forte soddisfazione per il provvedimento regionale, definendolo un atto di responsabilità istituzionale a tutela di una programmazione territoriale di lungo corso mirata a connettere l’interno con la costa.

Critiche al Comune di Tempio.

Allo stesso tempo, Demuro ha duramente criticato la richiesta della nuova amministrazione di Tempio, giudicandola un grave sgarbo istituzionale e una mancanza di rispetto verso i Comuni vicini e i cittadini che attendono la modernizzazione della rete viaria. Infine, il primo cittadino di Aglientu ha ringraziato la giunta regionale per aver evitato ripensamenti arbitrari e ha assicurato che il suo comune continuerà a vigilare affinché i lavori proseguano celermente senza ulteriori ostacoli.

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