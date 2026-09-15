Nuovo lutto in Gallura, addio all’autista 118 Daniele Pischedda

Addio a Daniele Pischedda.

Un altro lutto ha colpito la Gallura a poca distanza dalla scomparsa di Sara Scanu, operatrice socio-sanitaria. Se ne è andato prematuramente Daniele Pischedda, autista delle ambulanze dell’Asl Gallura, che viveva a La Maddalena. Un doppio lutto che ha colpito l’azienda sanitaria gallurese, che è rimasta molto addolorata per la perdita. Così l’Asl ha espresso il suo profondo cordoglio per le famiglie di Daniele e Sara, stringendosi attorno al loro dolore.

Un pensiero commosso da parte dell’Asl Gallura va anche a tutti gli operatori dei servizi di Mobilità Aziendale e della Radiologia Generale di Olbia, che hanno condiviso con i loro colleghi il lavoro quotidiano fatto di impegno, dedizione e umanità al servizio della comunità.

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