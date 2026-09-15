Un’oasi felina contro il randagismo: l’inaugurazione a La Maddalena

A La Maddalena apre un’oasi felina.



La Maddalena compie un passo fondamentale verso il benessere animale e la civiltà urbana. È stata inaugurata oggi la nuova Oasi felina, una struttura all’avanguardia pensata per garantire la cura, la protezione e la tutela dei gatti presenti sul territorio comunale.

L’opera rappresenta una risposta concreta e strutturata alle esigenze della comunità locale e del territorio. All’interno della struttura, il personale della ASL avrà a disposizione un ambiente interamente dedicato, sicuro e sterile, ottimizzato per lo svolgimento delle attività cliniche fondamentali. Sono incluse la sterilizzazione, le cure veterinarie e la successiva re immissione dei felini sul territorio in condizioni di sicurezza.

Contrasto al randagismo.

Questo intervento strategico si inserisce in un piano più ampio volto a contrastare e ridurre drasticamente il fenomeno del randagismo a La Maddalena, promuovendo al contempo una gestione etica e sostenibile della popolazione felina locale.

Il progetto è il frutto di un importante lavoro sinergico. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla maggioranza amministrativa per aver inserito la tutela degli animali tra le priorità politiche cittadine, e all’assessore all’ambiente, Federica Porcu, che ha seguito con dedizione e impegno tutte le fasi di realizzazione dell’opera. Con l’apertura dell’Oasi felina, La Maddalena si conferma una città sempre più attenta, sensibile e rispettosa dei diritti degli animali, dimostrando che il benessere della fauna urbana è un indicatore fondamentale di civiltà e progresso per l’intera comunità

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