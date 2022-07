Danni alle strade nel centro di San Teodoro, il Comune le ripara

L’intervento a San Teodoro.

Cede la pavimentazione di granito del centro storico di San Teodoro. L’amministrazione comunale, notando, i danni in alcune strade verificatisi nelle ultime settimane, ha pianificato un intervento di ripristino per la sicurezza dei pedoni e delle auto.

I lavori sono cominciati il 29 luglio e saranno conclusi il 31 luglio prossimo, interventi che interessano le vie Largo dei Platani, piazza Gallura, Largo E. Lussu, via E. Lussu, piazza E. Lussu, via Don Gavino Pes, via G. Gabriel.

L’amministrazione si è scusata per i disagi ai cittadini, i turisti e le imprese che operano sul territorio. “Si cercherà di minimizzare gli inconvenienti, garantendo la disponibilità della Polizia Locale per il carico/scarico merci. Il servizio di raccolta differenziata verrà in ogni caso garantito”, fa sapere il Comune.