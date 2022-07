Una settimana di agosto piena di eventi a Golfo Aranci.

La grande musica italiana, il teatro cabaret, gli spettacoli itineranti e lo show dei fuochi d’artificio. Tutto questo nel grande il calendario degli eventi estivi del Comune di Golfo Aranci. Il mese di agosto si apre con un concerto che renderà omaggio al grande Lucio Battisti.

Lo show si svolgerà il 1° agosto a partire dalle ore 22, in piazza Cossiga. Un repertorio di canzoni, concepito tramite un percorso emozionale capace di trascinare gli spettatori in un viaggio musicale attraverso uno dei capitoli più belli della musica leggera italiana.

Le opere più importanti dell’800 saranno invece le protagoniste del concerto di musica classica che andrà in scena il 2 agosto. “Viaggio nell’opera” con gli Esemble Kairos, sarà una magistrale esecuzione delle musiche di Rossini, Verdi e Donizetti.

Il 3 agosto arriva il divertimento per grandi e piccini; due esilaranti clown daranno vita ad una sensazionale gara di bolle di sapone. Attraverso gas teatrali e circensi, Bingo e Bongo saranno i protagonisti di uno spettacolo itinerante che partirà da piazza Cossiga alle ore 21 e proseguirà lungo le vie del centro. I canti della tradizione polifonica sarda, le sonorità dell’antica radice identitaria della regione, saranno al centro dello spettacolo itinerante “Borghes in Carrela”. Il 4 Agosto il coro Sos Astores si esibirà partendo da piazza Cossiga alle ore 21 e attraversando la via Libertà.

Una rassegna che lasciare senza parole i partecipanti; la “Marcon’s Day-90 anni di Guglielmo Marconi”, dal 5 al 10 agosto, sarà una straordinaria esperienza immersiva nella vita di Guglielmo Marconi. Quello del 5 agosto è uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’intera stagione. Una delle serate che per tradizione, rimangono impresse nella memoria di chi vi ha partecipato; lo spettacolo piromusicale effettuato sullo specchio d’acqua del Golfo. Il 5 agosto lo scenario sarà quello delle grandi occasioni. Coreografie di luci, scie, colori danzanti, suoni ed esplosioni, libreranno nel cielo che sovrasta una location unica.

La prima settimana del mese si concluderà col botto fortemente voluto dall’amministrazione comunale; ecco il concerto di Loredana Bertè, l’autentica icona del rock nazional popolare, una delle interpreti più amate e poliedriche del panorama musicale italiano. Il concerto si terrà il 7 agosto presso la Piazza Cossiga con inizio ore 22.

Una settimana, questa prima di agosto, che inaugurerà un mese ricco di appuntamenti ed eventi capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. : “Stiamo vivendo un luglio straordinario dal punto di vista delle presenze e della proposta di animazione serale e culturale nel nostro paese – dichiara il sindaco Mario Mulas -. Agosto si apre con una settimana spettacolare che culminerà con il grande concerto di Loredana Bertè domenica 7. Riproponiamo i fuochi d’artificio che sappiamo riscuotono un successo incredibile e ci avviamo verso un ferragosto altrettanto ricco di proposte per trascorrere le giornate e le serate a Golfo Aranci”.