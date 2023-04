StraOlbia 2023, torna la corsa dentro la città e spegne 33 candeline

Domenica 7 maggio ci sarà la StraOlbia 2023

Per la 33esima volta i partecipanti alla StraOlbia attraverseranno la città per un giorno di sport all’aria aperta: domenica 7 maggio 2023. “La gara, con arrivo e partenza dal nuovo lungomare, riprende ad animare le strade di Olbia con un nuovo format – spiega l’assessora allo Sport ,Elena Casu -. Concepito per far vivere la gara non solo ai partecipanti ma anche ai cittadini. Coinvolgendoli attivamente in una serie di eventi collaterali di spettacolo, sport e musica. Una bellissima occasione per vivere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento”.

“La StraOlbia 2023 è sport, musica, divertimento ma anche sostenibilità ambientale, aspetto fondamentale dell’evento. Che si pone come obiettivo non solo quello di trasmettere un’etica sportiva ma anche un modello di vita e pratiche di comportamento virtuoso – dice la presidente della Podistica amatori Olbia, Sandra Deiana – .Verrà infatti garantito un livello di servizio in grado di ridurre a zero l’impatto ambientale, mediante un potenziamento dell’attività di pulizia, del servizio di raccolta differenziata lungo tutto il percorso e l’area coinvolta. La scelta dei premi in natura bio e a km 0 e la distribuzione di materiale “Plastic free”, firmato Keep-It Geasar, nei punti ristoro ufficiali”.

L’evento si articola in due gare, una competitiva affiliata Fidal di 8 chilometri, e una non competitiva aperta a tutti, di 4 chilometri, da affrontare anche in camminata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui