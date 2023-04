Confermati i tre Canadair a Olbia per la stagione antincendio 2023

Per la stagione antincendio 2023 sono stati confermati tre Canadair all’aeroporto di Olbia, ma la Regione chiede anche l’Elitanker. L’assessore regionale all’Ambiente ha partecipato alla riunione convocata dal ministro della Protezione civile, Nello Musumeci. L’incontro per discutere su obiettivi e programmi del Piano nazionale Antincendio, in vista della prossima stagione estiva. “Una riunione molto importante per conoscere le intenzioni del Governo nazionale sulla prossima Campagna antincendio – a ha detto l’assessore Marco Porcu -. In particolare, sul piano di dislocamento dei mezzi aerei, messi a disposizione dal Dipartimento nazionale, oltre a discutere sulle principali criticità che vivono comunemente le diverse regioni italiane”.

“Per quanto riguarda la Sardegna, saranno confermati gli stessi mezzi aerei impiegati lo scorso anno – assicura Porcu -. In particolare, i tre Canadair dislocati nell’aeroporto di Olbia. Mezzi ai quali, ovviamente, si sommeranno quelli del Corpo forestale regionale”. L’esponente della Giunta Solinas ha chiesto rinforzi. “Considerata la disponibilità di cinque mezzi ‘Sikorsky S-64 Skycrane’, meglio noti come ‘Elitanker’, ho chiesto di valutare la dislocazione di un’unità in Sardegna – ha aggiunto l’assessore Porcu -. Questa scelta consentirebbe la disponibilità di tutte le tipologie di mezzi aerei utili per far fronte ai diversi scenari di rischio. Ovviamente, oltre ai mezzi aerei, l’ormai collaudata macchina antincendio regionale potrà contare sulle risorse umane e i mezzi a terra del Corpo forestale, della Protezione civile, di Forestas, delle Compagnie barracellari e delle organizzazioni di volontariato”.

