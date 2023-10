Le visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno.

Luras accoglie la carovana della prevenzione, un’iniziativa promossa da Komen Italia per combattere i tumori femminili. Il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione del tumore al seno, un momento importante che ricorda quanto la prevenzione sia fondamentale per preservare la vita, la speranza e la salute. La carovana della prevenzione sarà presente a Luras, nella piazza Curiedda, il 23 ottobre, dalle 8:30 alle 16:30.

Per sottoporsi a visite completamente gratuite, è necessario prenotarsi contattando gli operatori del Servizio civile digitale. Le mammografie sono disponibili per le donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni e per quelle di 70 anni e oltre, mentre le ecografie mammarie sono rivolte alle donne sotto i 40 anni. Questa iniziativa offre un’opportunità preziosa per la prevenzione e la cura della salute delle donne.

