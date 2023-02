Carica la stufa col kerosene ma prende fuoco: appartamento in fiamme

Le fiamme sono partite da una stufa

Momenti di paura per un incendio che ha devastato un appartamento: le fiamme partite da una stufa. Una donna stava ricaricando col kerosene una stufa, ma forse quando ha fatto l’operazione l’impianto non era spento. Da lì è partita una fiammata e in pochi attimi è divampato un incendio che ha aggredito quell’appartamento di piazza Sforza nel quartiere di Mulinu Becciu a Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 4a, autobotte e autoscala. Gli uomini del 115 son o riusciti a domare le fiamme dopo un incidente che sarebbe potuto costare caro. Ma la donna, per fortuna, non ha riportato ferite.