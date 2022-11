I lampioni di La Maddalena.

Il maltempo aveva distrutto alcuni lampioni di La Maddalena. Così il Comune ha risolto le problematiche che presentava l’illuminazione pubblica, con alcune componenti danneggiate.

Dopo un puntuale inventario l’amministrazione comunale ha provveduto a ripristinare l’illuminazione, mentre altri interventi saranno eseguiti in seguito, a causa di danni più complessi. “Un problema complesso che non può essere risolto con continui interventi a tampone – si legge in una nota del delegato Luca Falchi – per questo stiamo lavorando ad una risoluzione definitiva, sia in termini di efficienza che di efficientamento. È un problema che si trascina avanti da troppi anni, vogliamo risolverlo definitivamente”.

