Il grande surf nella spiaggia della Marinedda.

Le onde della Marinedda sono pronte a ruggire: il surf è più forte di tutto e torna quest’anno con tre eventi, dopo due anni di stop forzato, per far divertire il pubblico e promuovere lo sport. La spiaggia della Gallura, incastonata nella scenografica insenatura di Isola Rossa nel Comune di Trinità d’Agultu, diventata famosa per lo scenario mozzafiato e per essere una delle mecche surfistiche della Sardegna, ospiterà una trilogia di contest dedicati all’antico sport dei re hawaiani.

Nel mondo del surf italiano la Marinedda si è saputa conquistare negli anni un posto di alto rilievo. Dal 2004 appuntamento fisso con una gara speciale che ha attratto anche atleti del calibro internazionale (Leonardo Fioravanti, Francisco Porcella ed Eric Rebiere, per citare i più famosi) torna anche quest’anno con il Marinedda Open Short. E sarà accompagnato da due altre gare, per comporre il MarineddaBay Trilogy, una trilogia di eventi dedicata al surf da onda, patrocinati dal Comune di Trinità d’Agultu. Oltre alla gara-regina, si affiancherà un altro classico della Marinedda, il Nesos King of Grommets, dedicato alle categorie juniores, e una prima assoluta con il Marinedda Longboard Contest, una competizione dedicata agli amanti della specialità longboard, le tavole lunghe più di nove piedi (circa 2,7 metri). I tre contest hanno lo stesso periodo di attesa, che inizierà il 15 luglio e terminerà il 15 ottobre, e saranno chiamate con il sistema dell’allerta in base alle condizioni meteorologiche. I contest saranno a numero chiuso: per partecipare basta pre-iscriversi mandando una mail a contest@marineddabay.com. Sarà possibile formalizzare la propria partecipazione soltanto online, a partire dal 10 luglio e sino al momento della chiamata di gara.

La novità più importante è che gli eventi svolti alla Marinedda potranno essere svolti come singole manifestazioni o anche come un unicum. “Quella di quest’anno è una ripartenza – commentano dall’associazione sportiva MarineddaBay – e abbiamo deciso di tornare in grande stile con tre gare pronte a divertire gli atleti e a far divertire. Saranno tre manifestazioni indipendenti che hanno lo scopo principale di promuovere il surf, lo spirito e le sensazioni che si vivono tra le onde. La base e il campo gara sarà quindi sempre lo stesso, alla Marinedda, nel Comune di Trinità d’Agultu, strategico perché a due passi dal borgo turistico di Isola Rossa, con un affaccio diretto alla costa nord della Sardegna e alle sue onde.

Proseguono anche le attività dell’associazione, in particolare le Surf Experience con il Surf Camp, la scuola di surf e le attività legate al punto di riferimento Nesos Surf Shop. Da quest’anno, inoltre, ci sarà una nuova collaborazione, e un nuovo progetto con due grandi marchi del settore, Hurley e Alibi Surfboard.

Marinedda Open Short.

Categorie: Shortboard. Massimo 36 iscritti. La gara si svolgerà con condizioni d’onda dai 2 metri in su e potrà tenersi in più giornate in base alle condizioni meteo ed onde. Le iscrizioni saranno aperte dal 10 luglio fino al giorno prima della chiamata del contest. Quando si raggiunge il numero degli iscritti, gli altri in eccesso saranno messi in lista in caso qualcuno dei partecipanti disdice la presenza. Costo iscrizione 70 euro inclusa t-shirt, tessera Marineddabay e un drink. L’iscrizione sarà convalidata solo dopo il pagamento della quota. Premi: 1° Posto tavola surf Alibi; 2° Posto Settimana in appartamento ad Isola Rossa – Sardegna House; 3° Posto Premi Xcel wetsuit, Hurley; 4° Posto Premi 1 box MarineddaBeer; Best Wipeout: Cena Sagittario 2 persone.

Nesos King of Grommets.

Categorie: under 18, under 16, under 12, super grom under 10. Massimo 12 iscritti per categoria. La gara si svolgerà con condizioni di scaduta di massimo un metro d’onda, e potrà tenersi in più giornate in base alle condizioni meteo ed onde. Le iscrizioni saranno aperte dal 10 luglio fino al giorno prima della chiamata del contest. Quando si raggiunge il numero degli iscritti, gli altri in eccesso saranno messi in lista in caso qualcuno dei partecipanti disdice la presenza. Costo iscrizione 50 euro inclusa t-shirt, tessera Marineddabay e un drink. L’iscrizione sarà convalidata solo dopo il pagamento della quota. Premi: Premi Hurley, Xcel wetsuit, Nesos Surf Shop + Trofeo, oltre a una tavola da surf Alibi e una sponsorizzazione Alibi per un anno per un atleta indicato dall’organizzazione.

Marinedda Longboard Contest.

Categorie: Longboard maschile e femminile, tavole consentite dai 9 piedi in su. Massimo 24 iscritti per categoria. La gara si svolgerà con condizioni di scaduta di massimo 2 metri d’onda e potrà tenersi in più giornate in base alle condizioni meteo ed onde. Le iscrizioni saranno aperte dal 10 luglio fino al giorno prima della chiamata del contest. Quando si raggiunge il numero degli iscritti, gli altri in eccesso saranno messi in lista in caso qualcuno dei partecipanti disdice la presenza. Costo iscrizione 70 euro inclusa t-shirt, tessera Marineddabay e un drink. L’iscrizione sarà convalidata solo dopo il pagamento della quota. Premi: 1° Posto tavola Alibi Long 9’1; 2° Posto Premi Hurley – Nesos Surf Shop; 3° Posto Premi Xcel wetsuit – Nesos Surf Shop; 4° Posto Premi 1 box MarineddaBeer; Best Ride: Cena Sagittario 2 persone.

Gli eventi MarineddaBay sono organizzati con il patrocinio del Comune di Trinità d’Agultu e sono supportati da Hurley, Nesos Surf Shop, Xcel wetsuit, MarineddaBeer, Sardegna House, Hotel Marinedda, Ristorante Sagittario, Canneddi beach.