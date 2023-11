Nizzi incontra la nuova proprietà svizzera dell’Olbia

Dopo l’ingresso nell’Olbia calcio i rappresentanti della società svizzera stanno prendendo contatti con la città e hanno incontrato Nizzi. “Abbiamo avuto il piacere di ricevere i rappresentanti della Swiss Pro Promotion gmbh, nuovi azionisti di maggioranza dell’Olbia Calcio”. A rivelarlo e pubblciare una gfoto è lo stesso primo cittadino sulla sua pagina Facebook.

“Con l’augurio che possano costruire una grande squadra – commenta -, li accogliamo con grande entusiasmo in una città che non smette di sognare un posto nel grande calcio“. Il contratto prevede l’ingresso di SwissPro come partner con una quota complessiva del 70% nel capitale sociale dell’Olbia Calcio. Gli attuali soci mantengono una quota complessiva del 30%. Alessandro Marino continuerà a ricoprire la carica di presidente mentre Tartara e Bazzu ricopriranno la carica di consiglieri insieme ad altri quadro nuovi membri.

