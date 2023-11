Alta velocità sulla Sassari-Olbia, due auto in pochi minuti

A folle velocità sulla Sassari-Olbia, la Polizia stradale ha fermato due auto in pochi minuti: viaggiavano a 206 e 179 chilometri all’ora. Nelle recenti settimane, la Polizia stradale di Sassari ha fatto controlli in tutto il Nord Sardegna per contrastare i comportamenti che statisticamente costituiscono le principali cause di incidenti stradali. Tra questi comportamenti rientrano l’eccesso di velocità, l’uso del telefono cellulare durante la guida e la conduzione sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Particolare attenzione ai controlli della velocità nelle strade extraurbane, come la Sassari-Alghero, la Sassari-Olbia e la 131. Ma è sulla Sassari-Olbia che si sono registrati due casi particolarmente singolari: in pochi minuti due trasgressori a bordo di veicoli di grossa cilindrata stavano sfrecciando a folle velocità. Grazie all’apparecchiatura Trucam la Stradale li ha sorpreso mentre sfrecciavano sulla Statale 729 a 206 e 179 chilometri orari. Uno poco dopo l’altro.

Nel primo caso, il conducente, un ventinovenne alla guida di una Golf, è stato sanzionato per l’eccesso di velocità. Nel secondo caso, il conducente, un trentenne era alla guida di una Mercedes Cla che era senza assicurazione.

