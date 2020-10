Il taglio dei voli all’aeroporto di Olbia.

Il presidente della Regione Christian Solinas continua a lavorare sulla nuova ordinanza, che prevede tra le altre cose anche il taglio dei voli da e per la Sardegna.

Lo schema prevede 2 rotte dall’aeroporto di Olbia per Milano e Roma con un volo di andata e uno di ritorno. Stessa situazione per l’aeroporto di Alghero, mentre per Cagliari sarebbero 2 i voli giornalieri di andata e ritorno per ciascuna tratta che lo collegheranno l’aeroporto sempre alla capitale e al capoluogo lombardo.

Dopo la trattativa Solinas sembra aver incassato il via libera di massima del ministro dei Trasporti Paola de Micheli, ma si attende ancora la nuova ordinanza che dovrebbe contenere anche il prolungamento dell’orario di apertura dei bar fino alle 20 e per i ristoranti fino alle ore 23.

