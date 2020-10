Il sindaco di Olbia risponde all’Anpi.

In seguito alla richiesta dell’Anpi sulla questione di via della Resistenza, risponde il sindaco Settimo Nizzi chiarendo che verrà ripristinata alla prima occasione.

“Il nome, lì dove era, non si può mantenere, perché la via è stata eliminata diventando parte di via Redipuglia a seguito dei lavori che si stanno effettuando nell’area. Verrà ripristinata nella toponomastica cittadina alla prima occasione. La abbiamo soltanto sospesa, daremo sicuramente alla Resistenza il risalto che merita non appena troveremo una via adeguata. Nessunissima polemica, quindi, noi siamo rispettosi di tutti, soprattutto di coloro i quali si sono battuti per la libertà e la democrazia della nostra comunità nazionale”.

