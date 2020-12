L’incidente in via Galvani a Olbia.

Tamponamento a catena, questa mattina, poco prima delle 13, a Olbia in via Galvani. Per cause ancora in corso di accertamento tre veicoli si sono scontrati. Prontamente è stata inviata sul posto la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento cittadino.

Due coniugi di mezza età sono stati trasportati all’ospedale di Olbia dal 118 per accertamenti mentre per gli altri occupanti delle autovetture non è stato necessario nessun accertamento medico.

I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari del 118 per stabilizzare i contusi e portare i primi soccorsi. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso

