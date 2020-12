La nuova ambulanza di Palau.

L’amministrazione di Palau ha approvato l’erogazione di un contributo economico straordinario di 10mila euro per l’acquisto di una nuova ambulanza. L’ambulanza sarà stabilmente collocata presso la sede distaccata della Croce Verde di Palau e dovrà essere utilizzata per le attività di pronto soccorso o per interventi di accompagnamento dal comune verso le strutture sanitarie del territorio regionale.

La Croce Verde si impegnerà a garantire, su richiesta, un presidio gratuito in occasione di manifestazioni o eventi culturali-sportivi-religiosi patrocinati dall’ente. L’associazione si impegnerà, per almeno cinque anni dalla data dell’acquisto, a non cedere a terzi l’utilizzo del mezzo stesso e a non modificare le finalità del suo utilizzo. Infine, la Croce Verde si impegnerà a garantire 20 trasporti gratuiti da e per presidi sanitari a beneficio di soggetti fragili.

