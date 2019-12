Il tamponamento sulla strada che da Nuchis porta a Tempio Pausania.

Incidente stradale, intorno alle 18:30, sulla strada che da Nuchis porta a Tempio Pausania. Per cause in fase di accertamento, l’auto retrostante avrebbe impattato quella davanti.

Nello scontro sono rimaste ferite due anziane di 75 e 82 anni. Le loro condizioni non sono gravi, ma sono state accompagnate dal personale medico del 118 nell’ospedale di Tempio per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture. Presenti anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico.

