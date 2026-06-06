Estate 2026 a Golfo Aranci, 2,6 milioni di euro per i grandi eventi

Gli eventi dell’estate a Golfo Aranci.

Golfo Aranci punta sugli eventi per rafforzare la sua economia turistica. L’amministrazione comunale ha presentato il cartellone dell’estate 2026 annunciando un investimento di 2,6 milioni di euro e spiegando con chiarezza la strategia che sta dietro alla programmazione. “Per noi gli eventi non servono soltanto a far divertire le persone – ha spiegato il sindaco Giuseppe Fasolino -. Sono uno strumento fondamentale per sostenere il tessuto economico del paese”.

Il ragionamento parte da una caratteristica ben precisa di Golfo Aranci. A differenza di altre località turistiche della Gallura, il paese dispone di un numero limitato di posti letto e non può quindi contare esclusivamente sulle presenze che soggiornano nel territorio. Da qui la scelta di investire in una programmazione capace di richiamare visitatori anche dalle altre destinazioni del nord Sardegna.

L’obiettivo è trasformare Golfo Aranci in un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo, offrendo ai turisti una motivazione in più per raggiungere il paese dopo una giornata trascorsa al mare. Concerti, spettacoli, eventi sportivi, manifestazioni culturali e appuntamenti dedicati alle tradizioni locali diventano così parte di una strategia più ampia di promozione territoriale. Tra gli appuntamenti di punta figurano il ritorno di Sky Calciomercato-L’Originale, il Golfo Aranci Music Festival con The Kolors e Negramaro, il concerto di Massimo Ranieri, lo spettacolo dei droni e numerose iniziative che si svilupperanno fino all’autunno.

“Cerchiamo di allungare la stagione e di sostenere le attività produttive del territorio”, ha sottolineato l’assessore al Commercio Manuel Derosas, evidenziando come il turismo rappresenti una delle principali risorse economiche per l’intera comunità. Più che un semplice calendario di eventi, quello presentato dall’amministrazione si propone dunque come un investimento sul futuro economico del paese, con l’ambizione di rafforzare l’attrattività di Golfo Aranci all’interno dell’offerta turistica gallurese.

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