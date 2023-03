Altri due artisti che si esibiranno al Red Valley.

C’è anche Tananai sul palco del Red Valley di Olbia. L’artista, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Tango”, dove ha ottenuto il quinto posto, si esibirà il 15 agosto 2023 in occasione della quarta serata della manifestazione, in programma presso l’area concerti dell’Olbia Arena. Oltre al cantautore lombardo è stato annunciato anche il Dj brasiliano Alok che suonerà il 14 agosto.

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che negli anni ha attirato oltre 100mila amanti del pop, rap, urban ed EDM da tutta la penisola e dall’estero, si svolgerà durante il weekend di Ferragosto all’Olbia Arena, una grande area per concerti poco distante dal centro città e già ben collaudata durante l’edizione precedente del Red Valley.

La scaletta del Festival di Olbia.

Dal 12 al 15 agosto 2023 si svolgeranno quattro serate danzanti con protagonisti alcuni tra gli artisti principali della scena musicale italiana e internazionale. Gli organizzatori hanno già svelato i primi nomi della line-up 2023: il rapper di successo Lazza, autore dell’album più venduto e ascoltato in Italia nel 2022 e fresco della partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Cenere”, inaugurerà la manifestazione più attesa di Ferragosto in Italia, salendo sul palco del Red Valley durante la prima serata di sabato 12 agosto.

Durante la stessa data, si esibirà anche un altro rapper tra i più influenti in Italia: Guè è atteso sul palco del Red Valley il prossimo 12 agosto per presentare tutti i suoi più grandi successi e il nuovo album “Madreperla”. Ad aprire le esibizioni dei due artisti milanesi, ci penserà la nuova promessa del rap Geolier, giovane napoletano fresco del successo del nuovo album “Il Coraggio dei Bambini” (già disco di platino), che presenterà sul palco del Red Valley sempre il 12 agosto 2023.

I Pinguini Tattici Nucleari, già protagonisti della serata di chiusura della scorsa edizione del festival e con un tour negli stadi appena annunciato, saranno invece gli headliners della seconda serata del Red Valley, in programma domenica 13 agosto all’Olbia Arena.

Per la terza serata della manifestazione il grande protagonista sarà Sfera Ebbasta: l’artista più ascoltato in Italia degli ultimi due anni, icona della trap-music nazionale e non solo, si esibirà lunedì 14 agosto sul palco del Red Valley con uno show che si preannuncia sensazionale, condito dai successi da hit-parade dei primi dieci anni della sua carriera.

Durante la stessa giornata, il festival ospiterà anche il trio statunitense dei Black Eyed Peas: vincitori di 6 Grammy Awards e autori di hit dance-pop e alternative hip hop di successo planetario negli ultimi vent’anni, saliranno sul palco del Red Valley lunedì 14 agosto 2023, dove faranno certamente ballare le ventimila persone attese sotto il palco dell’Olbia Arena con tutte le loro canzoni più famose.

Il terzo artista principale del 14 agosto sarà Alok: il DJ e produttore brasiliano, icona indiscussa della musica EDM e considerato il 4° miglior DJ al mondo degli ultimi due anni dall’autorevole classifica Top5DJs di DJ Mag, porterà il suo show travolgente sul palco del Red Valley durante la terza serata del festival, per far ballare tutti i partecipanti al ritmo dei suoi brani e remix più noti.

Per la serata conclusiva della manifestazione, l’organizzazione ha recentemente annunciato anche il nome di Paul Kalkbrenner: il DJ e produttore tedesco, icona della techno mondiale che in oltre 20 anni di carriera ha raggiunto centinaia di milioni di stream, si esibirà martedì 15 agosto sul palco del Red Valley per trasformare l’Olbia Arena in una pista da ballo a cielo aperto. Oltre al DJ tedesco, gli altri grandi protagonisti della serata conclusiva saranno gli Articolo 31: il duo hip hop più radiofonico degli anni 90-2000 in Italia, fresco di reunion e partecipazione al Festival di Sanremo, salirà sul palco del Red Valley martedì 15 agosto per festeggiare i 30 anni di carriera con tutte le loro hit più amate. Il loro concerto verrà aperto dal set del loro disc jokey e produttore di fiducia Wlady. Durante la stessa serata, prima dello show degli Articolo 31, si esibirà anche Tananai: il giovane cantautore lombardo, reduce dal podio di Sanremo 2023 con il brano “Tango”, il prossimo 15 agosto porterà sul palco del Red Valley tutti i suoi singoli di successo degli ultimi anni.

I biglietti per le singole giornate della manifestazione si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley. Nelle prossime settimane e durante i prossimi mesi, verranno annunciati anche gli altri artisti che completeranno la line-up del più grande evento musicale del periodo di Ferragosto in Italia.

