Anche gli Articolo 31 a Olbia per il Red valley festival

Si aggiungono anche gli Articolo 31 al nutrito cartellone del Red valley festival che Olbia ospiterà dal 12 al 15 agosto. Dopo la reunion celebrata sul palco del Festival di Sanremo, J-Ax e DJ Jad sono tornati in pista e per la notte di capodanno hanno scelto la grande manifestazione di Olbia. Si esibiranno nellultima serata, quando ci sarà anche il dj Paul Kalkbrenner. Prima di loro l’ultimo grosso nome annunciato è quello dei Black Eyed Peas, arrivato dopo Sfera Ebbasta, Lazza, Gué e Pinguini tattici nucleari. Ma la lista è ancora incomplòeta e, tra i tanbti artisti che verranno annunciati, manca ancora un altro big per la seconda serata.

Ora è il momento degli Articolo 31 che, partiti da “Questo è il nostro stile” e “Voglio una lurida“, dopo vent’anni di pausa con “Un bel viaggio” sono tornati in pista. “La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70mila presenze da tutta la penisola – spiegano gli organizzatori – È pronta ad ospitare il duo hip-hop più radiofonico d’Italia negli anni 90-2000, fresco di reunion sul palco del Festival di Sanremo. Gli Articolo 31 saranno gli altri grandi protagonisti della quarta serata del Red Valley Festival, in programma martedì 15 agosto 2023 presso l’area concerti dell’Olbia Arena.

Ecco gli artisti già ufficiali per il festival:

