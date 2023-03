Protesta degli studenti di Olbia per le aule, ma il Polo dei Licei è a rischio

Nuova protesta degli studenti a Olbia.

Gli studenti del Liceo Mossa di Olbia sono scesi di nuovo in piazza per protestare contro la carenza di aule nell’istituto. Una manifestazione spontanea per rivendicare il loro diritto a strutture scolastiche adeguate.

Attualmente i ragazzi sono costretti alla didattica a distanza perché il numero delle aule non è sufficiente per poter far stare tutti in classe. Per risolvere questa situazione, il polo dei Licei resta l’unica soluzione per adeguare le strutture scolastica della città. Ma il progetto è fermo al palo a causa della difficoltà di trovare un’area per costruirlo. Lo rende noto il consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi.

“Oggi ho appreso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione – comunica – che il terreno in zona Bandinu, individuato quale area in cui costruire il Polo dei Licei tanto atteso dalla città di Olbia, è stato scartato per problemi burocratici insormontabili. Pertanto esprimo grande amarezza. Dobbiamo prendere atto che dopo aver perso tantissimo tempo per l’individuazione dell’area in zona industriale, si è perso anche più di un anno incaponendosi sulla scelta di zona Bandinu che si è dimostrata a tutti gli effetti un’area preclusa ad un intervento di questo tipo, come avevo già fatto presente nei mesi scorsi”.

Nuova area per il Polo dei Licei.

Il consigliere fa sapere che il Comune avrebbe individuato una nuova area in città, nel quartiere di Sa Minda Noa e sarebbe pronto a bandire la gara d’appalto per la progettazione del primo lotto di lavori. “Quindi, di fatto, l’iter sta riniziando da zero. Con buona pace degli studenti che attendono di poter studiare in aule idonee. Chi di dovere deve esplicitare l’iter burocratico che si sta portando avanti e chiarire tutti gli aspetti di questo intervento fondamentale per dare risposte certe agli studenti che continuano a svolgere l’attività didattica in aule precarie, in cui piove persino dentro, e senza palestra”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui