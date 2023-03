Il rapper napoletano Geolier al Red Valley festival di Olbia

Il Red Valley festival di Olbia prende forma: nella prima serata ci sarà anche il rapper napoletano Geolier. Si allunga la lista di artisti che prenderanno parte alla quattro giorni che infiammerà il lungomare di Olbia. Dopo il recente annuncio ufficiale sulla presenza degli Articolo 31 viene svelato un nuovo nome. Geolier ha annunciato le sue date estive e, prima ancora della comunicazione ufficiale da parte degli organizzatori, su Ticketone sono già in vendita i biglietti per Olbia.

Sarà uno dei protagonisti della prima serata, il 12 agosto. Per il giorno d’apertura sono già stati annunciati altri due pezzi da novanta: Guè e Lazza. Con Geolier salgono a tre i grossi nomi, mentre per la seconda giornata l’unica conferma è per i Pinguini tattici nucleari. Il 14 agosto sono confermati i Black Eyed Peas e Sfera Ebbasta mentre per la serata conclsuiva di Ferragosto ci saranno di sicuro gli Articolo 31 e Paul Kalkbrenner.

Ecco gli artisti che ci saranno al festival:

