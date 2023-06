Tannaule avrà la sua scuola con palestra e auditorium per tutto il quartiere

Cosa prevede la scuola di Tannaule.

Tannaule presto avrà la nuova scuola di infanzia. Il quartiere residenziale di Olbia cambierà volto e diventerà accoglierà uno dei progetti più innovativi sull’edilizia scolastica. Lo ha fatto sapere l’assessora all’Istruzione, Sabrina Serra, durante l’ultimo Consiglio comunale.

Il progetto esecutivo è stato approvato e dopodiché passerà all’Inail, ente che ha destinato in tutta Italia risorse per l’edilizia scolastica, che indirà la gara. “L’ente ha seguito il progetto e ha destinato risorse sull’edilizia scolastica – spiega Serra -. Noi abbiamo partecipato al bando e ci siamo aggiudicati le risorse per l’intervento. Il ministero stesso ha indetto un concorso di idee e il progetto vincitore”

Tuttavia, il progetto ha subìto numerosi cambiamenti. “Quello originale non si poteva realizzare con le risorse previste. Inizialmente erano 4 milioni 500 dall’ente con cofinanziamento dell’ente di 400.000 euro – prosegue l’assessora -. Non erano sufficienti per realizzare quanto previsto concorso. In seguito a diverse interlocuzioni con il ministero stesso, il progetto ha subìto modifiche per integrarlo nell’area dove stava sorgendo”.

Come sarà il nuovo Istituto Comprensivo di Olbia.

Per la realizzazione del progetto c’è stato il coinvolgimento della Commissione urbanistica per precisare che l’area non era a destinazione servizi, ma anche la specifica istruzione. “Si tratta di un progetto innovativo che si inserisce in un’area attualmente di espansione dove nasceranno asili nido”, ha detto Sabrina Serra. Non solo 10 aule primaria e 4 infanzia ma anche palestra e auditorium che si può usare da tutto il quartiere.

