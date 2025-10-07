Il Tar chiude Tecnomat a Olbia: “Massima tutela per 88 dipendenti”

Tecnomat Olbia si impegna a tutelare i dipendenti dopo la sentenza del Tar

Il Tar ha annullato le autorizzazioni del Comune di Olbia, decretando la chiusura del punto vendita Tecnomat di via Eritrea. “Dal 6 ottobre sarà possibile acquistare il materiale per i tuoi progetti di lavoro esclusivamente online oppure tramite ordine telefonico – si legge sulla pagina Facebook -. Cambiano le modalità, ma noi siamo sempre al tuo fianco”. La pratica per l’apertura del negozio di Olbia era stata tortuosa, con l’opposizione dei concorrenti di Ottimax.

L’annuncio dell’azienda

“Tecnomat comunica che, a seguito di una serie di procedimenti amministrativi, ha ricevuto la sentenza del Tar Sardegna che ha annullato i provvedimenti autorizzativi relativi al proprio negozio di Olbia, decretandone, almeno per il momento, la chiusura“. Così una nota ufficiale . “L’azienda esprime ferma intenzione di difendere la propria posizione presso le sedi competenti, con piena fiducia nelle istituzioni.

“L’obiettivo prioritario di Tecnomat è la massima tutela possibile per gli 88 colleghi impiegati nel negozio e per tutte le terze parti che con il punto vendita hanno relazioni professionali. A tal fine, si sta attivando prontamente con misure atte a mitigare l’impatto sociale della situazione. Tecnomat si impegna a tenere informata l’opinione pubblica sugli sviluppi futuri della vicenda”.

