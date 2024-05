Due tartarughe nascoste nel bagagliaio, fermato al porto di Olbia

Passeggero sardo fermato a Olbia con due tartarughe

Un passeggero si è presentato a Olbia per imbarcarsi, ma tra i bagagli aveva una scatola di cartone con due tartarughe. Gli agenti della security dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna hanno fermato il passeggero sardo sui moli di Isola Bianca. Stava partendo per Livorno portandosi via due tartarughe che arrivavano dalla zona di Sant’Antioco. I due esemplari, custoditi in una scatola di cartone, erano nel bagagliaio dell’auto.

L’uomo è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti per le attività d’ufficio. Quello di sabato 18 maggio è il terzo caso di furto ai danni del patrimonio sardo sventato in pochi mesi. “Un fenomeno sempre più frequente contro il quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna è in prima linea per arginarne gli effetti devastanti2”.

