Sono diversi i gruppi di tifosi partiti dalla Gallura per Sassuolo – Cagliari.

E’ la “partita della stagione” Sassuolo – Cagliari, una di quelle partire che potrebbero risolvere un intero campionato di sofferenza e fatiche, non solo per la squadra, ma anche per i tifosi, che hanno sofferto insieme alla squadra, facendo mille sacrifici fisici o economici per poterla seguire di persona o anche attraverso le pay tv.

Oggi al Mapei Stadium saranno presenti 3410 tifosi del Cagliari nel settore a loro dedicato, ma saranno molti di più quelli presenti allo stadio. Partiti da tutta Italia per raggiungere lo stadio di Reggio Emilia, i tifosi rossoblù si stanno già dirigendo verso lo stadio.

La gara da vincere.

Tra questi vi sono alcune decine di tifosi che risiedono in Gallura. Presente il Cagliari Club Berchidda: “Trasferta un po’ problematica per via del probabile sciopero dei treni – afferma Igor Sini, presidente del club -. Abbiamo fatto Golfo Aranci – Livorno – Reggio Emilia in auto. Al rientro alcuni di noi faranno Pisa – Olbia in aereo lunedì, altri rientreranno con il traghetto Livorno – Golfo Aranci domenica sera”. Ovviamente la speranza è quella di essere il “dodicesimo uomo in campo“: “Sinceramente dopo la delusione di Milano non so neanche io come affronteremo la gara di Sassuolo. Ma alla luce del pareggio di avantieri della Fiorentina dovremo cercare di chiudere il discorso salvezza già questo weekend. Se potevamo pensare ad una Fiorentina all’ultima giornata magari con la testa già alla finale di Atene, matematicamente qualificate in Europa, il pareggio con il Napoli ha complicato un po’ le cose. Perciò pensiamo a noi stessi e cerchiamo di chiuderla già oggi. Peserà l’assenza di Makombou, secondo me fondamentale nel nostro centrocampo, nonostante alcune volte sia troppo lento e lezioso”.

Reggio Emilia si tinge di rossoblù.

Presente anche qualche tifoso da Olbia, come Niccolò Deiana, a Reggio Emilia con 8 amici della Gallura: “Partenza da Golfo Aranci alle 20 di ieri, e arrivo alle 7:30 a Livorno. Poi con le nostre macchine stiamo andando allo stadio di Reggio Emilia. Dopo la partita ripartiremo per Livorno con la nave delle 20:30, arrivo a Golfo Aranci alle 7:30 di lunedì”. Una sfacchinata, insomma, e un bel po’ di denaro speso per supportare il Cagliari in questa trasferta decisiva per la lotta-salvezza. “Ci aspettiamo una partita combattuta e sudata fino all’ultimo. Riuscirà a spuntarla chi resisterà di più agli assedi della squadra avversaria. Sarà presente un folto pubblico sardo che permetterà alla squadra di giocare come se fosse in casa“.

I gruppi di tifosi in Gallura.

Ovviamente molti di più saranno i tifosi che non potendo sostenere i costi o le fatiche di una trasferta così lunga e complicata, resteranno in Gallura a guardare la partita a casa o radunati in bar e club. Tra questi i tifosi del Cagliari Club Santa Teresa Gallura, che guarderanno la partita tutti insieme: “Sarà una bolgia”, promette Paolo Antonio Vincentelli, presidente del Club.

