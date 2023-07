Appello da Tavolara per la restituzione del cavalluccio marino

Se uno non lo vede non crede che il cavalluccio marino possa esistere, per questo a Tavolara veniva custodito un piccolo scheletro. Ma qualcuno ha deciso che non era giusto che fosse a disposizione della collettività, e l’ha fatto sparire. Quella piccola meraviglia della natura è stata rubata dall’Infopoint e dall’isola-montagna parte un appello per la restituzione dell’ippocampo.

“Tu, che oggi dal museo del mare dell’Infopoint di Tavolara, ti sei portato via un tesoro del mare privando altri visitatori di poter godere di tale bellezza – si legge -. Se vuoi puoi riportarlo, te ne saremo grate”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui