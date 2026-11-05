Tavolo regionale G2, due giovani di Olbia tra i 15 componenti

Due giovani di Olbia nel Tavolo permanente G2.

Portare le esperienze delle nuove generazioni nei luoghi in cui si prendono le decisioni, contribuendo a costruire una Sardegna sempre più inclusiva. È l’opportunità che si apre per Sharon Guzman e Rodion Manko, due giovani di Olbia entrati a far parte del Tavolo permanente G2 – Nuove Generazioni, insediato il 3 novembre nella sede dell’assessorato regionale del Lavoro a Cagliari. I due olbiesi sono tra i 15 componenti dell’organismo, che riunisce ragazze e ragazzi nati o cresciuti nell’Isola da genitori stranieri. Guzman, giovane imprenditrice di origine peruviana, e Manko, di nazionalità ucraina, sono entrambi consiglieri dell’associazione New Generation on the Wave, realtà impegnata nella promozione del dialogo interculturale e della partecipazione civica.

Un organismo per dare voce ai giovani.

Il Tavolo G2 nasce nell’ambito del Programma annuale per l’immigrazione 2026 ed è un organismo consultivo e propositivo della Consulta regionale per l’Immigrazione. Il suo compito è affiancare la Giunta regionale, offrendo ai giovani con background migratorio uno spazio permanente nel quale esprimere esigenze, idee e proposte e contribuire alle politiche che li riguardano. I componenti, di età compresa tra i 19 e i 33 anni, sono stati individuati attraverso un avviso pubblico, con l’obiettivo di assicurare una rappresentanza equilibrata per provenienza, genere e territorio. Tra gli argomenti che guideranno il lavoro del gruppo figurano l’istruzione, l’accesso al mondo del lavoro, la coesione sociale e l’innovazione interculturale. Ambiti nei quali il contributo diretto di chi vive quotidianamente esperienze legate a più culture può diventare uno strumento importante per individuare bisogni e opportunità.

L’orgoglio di New Generation on the Wave.

La presenza di due rappresentanti olbiesi nel nuovo organismo regionale è motivo di soddisfazione per l’associazione di cui fanno parte. “Siamo orgogliosi che due ragazzi della nostra associazione siano stati scelti per rappresentare Olbia in questo organismo, e siamo fiduciosi nel lavoro che potranno svolgere”, dichiara Wided Maafi, presidente di New Generation on the Wave. Un riconoscimento che valorizza il percorso portato avanti dall’associazione, impegnata a favorire occasioni di incontro e collaborazione tra persone di origini, culture e generazioni differenti.

Far parte del Tavolo G2 è un risultato molto importante.

Per Sharon Guzman, l’ingresso nel Tavolo rappresenta un’occasione per trasformare la propria esperienza personale e professionale in un contributo concreto alle politiche regionali. “Per me, giovane imprenditrice, far parte del Tavolo G2 è un risultato molto importante – afferma Sharon Guzman -. Posso portare la mia storia e la mia esperienza di ogni giorno sul lavoro che svolgo, e farle contare dove si prendono le decisioni. É un bellissimo gruppo composto da futuri dottori che non vogliono andar via dalla Sardegna, mediatrici, laureati. Ragazzi che son tornati dopo essere stati in Sardegna dopo l’esperienza dell’Erasmus. Ragazzi che hanno scelto di rimanere in Sardegna che credono che questo tavolo sia una grande opportunità per il territorio. Con Rodion siamo molto felici di partecipare.»

Anche Rodion Manko guarda con entusiasmo al nuovo incarico, sottolineando la volontà di mettere a disposizione del gruppo le proprie capacità e i propri valori per favorire una convivenza sociale più inclusiva. “Spero di poter portare nel Tavolo G2 i miei valori e le mie competenze per contribuire a migliorare la convivenza sociale e l’integrazione. Siamo motivati ed entusiasti ed abbiamo idee da proporre”, aggiunge Rodion Manko.

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