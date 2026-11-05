Allerta rossa, chiuse le strutture della Asl Gallura a Olbia

Chiuse le strutture della Asl Gallura dopo l’allerta meteo rossa.

L’allerta maltempo ferma per un giorno anche i servizi sanitari della Gallura. Oggi, giovedì 5 novembre, resteranno chiuse al pubblico tutte le strutture della Asl situate nei Distretti sociosanitari interessati dalle ordinanze emesse dai Comuni di Olbia e Tempio Pausania. La decisione arriva dopo la diramazione dell’allerta meteo con codice rosso per rischio idrogeologico da parte della Protezione civile regionale. Una misura precauzionale che comporta la sospensione delle normali attività rivolte all’utenza, con una sola eccezione: saranno assicurate le prestazioni urgenti.

Gli appuntamenti e i servizi programmati che non potranno essere effettuati verranno recuperati in un secondo momento. Sarà direttamente l’Azienda sanitaria a contattare gli utenti coinvolti per comunicare le nuove date. La Direzione generale della Asl Gallura raccomanda a cittadini e dipendenti di attenersi alle indicazioni della Protezione civile, limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari e mantenendo comportamenti prudenti. La chiusura è stata disposta per evitare che personale sanitario e cittadini debbano raggiungere le sedi aziendali mentre sono in vigore i provvedimenti comunali legati al rischio idrogeologico. La priorità, in questa fase, è la tutela della sicurezza pubblica.

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