Premio Personaggio dell’anno 2026 in Gallura, ultimi giorni per le proposte via mail

Fino a domenica 8 novembre si possono proporre le candidature per il Premio personaggio dell’anno 2026 in Gallura

Ultimi giorni a disposizione per proporre via mail le proposte di candidatura per il Personaggio dell’anno 2026 in Gallura. L’iniziativa di GalluraOggi è arrivata alla terza edizione e si sta concludendo la prima fase. Fino a domenica 8 novembre è possibile presentare le candidature scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. Nell’oggetto bisogna indicare “Gallura” e nel testo bisogna segnalare una figura che quest’anno sia distinta nei vari ambiti della società. Bisogna segnalare il nome e dare una motivazione

Questi alcuni contesti in cui scegliere:

nel campo della solidarietà umana;

per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio dovere;

per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;

per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;

nel campo dello sport;

nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore;

nel campo dell’assistenza e beneficenza.

Le fasi successive

Una volta raccolte tutte le proposte, interverrà la giuria composta da Marcello Zasso (direttore GalluraOggi, SassariOggi.it, OggiNuoro.it e CagliariNews.it), Ivana Russu (capogruppo a Olbia e vicesegretaria regionale del Pd), Angelo Cocciu (consigliere a Olbia e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale), Pierfranco Zanchetta (giornalista ed ex consigliere regionale) e Tiziana Marzocca (presidente del Gruppo volontariato vincenziano San Paolo di Olbia). Tra le proposte segnalate dai lettori e quelle della giuria si arriverà a una cinquina finale.

A quel punto la palla tornerà ai lettori, che potranno votare online tra le cinque figure proposte. sarà poi la giuria a valutare il risultato e stabilire chi sarà eletto Personaggio dell’anno 2026 in Gallura. L’11 dicembre ci sarà la premiazione finale all’Hotel Felix Olbia di viale Aldo Moro, 333. L’iniziativa nasce per beneficenza e, grazie al contributo degli sponsor, ci sarà una donazione devoluta a un’associazione che opera nel territorio.





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