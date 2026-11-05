La grande pioggia finisce in mare, allerta declassata in Gallura

Declassata l’allerta in Gallura, ma restano accesi i fari su Olbia

L’allerta meteo in Gallura scende dal livello rosso a quello arancione dopo una notte senza precipitazioni significative. La perturbazione attesa ha scaricato la maggior parte della pioggia in mare, risparmiando per ora il territorio dalle conseguenze temute. A fare il punto sull’evoluzione del maltempo è Mauro Merella, direttore della Protezione civile regionale, che ha spiegato come le precipitazioni previste dai modelli meteorologici non abbiano interessato in maniera significativa la terraferma. “Nella nottata, contrariamente a ciò che ci dicevano i modelli previsionali, non ci sono state precipitazioni significative in Sardegna“, ha dichiarato.

Le piogge si sono concentrate in mare e la macchina organizzativa predisposta nella giornata di mercoledì non ha avuto bisogno di intervenire in maniera significativa. “La macchina organizzativa che è stata messa su nella giornata di ieri ovviamente non è dovuta intervenire perché non c’è stata necessità, se non qualche piccolo intervento, ma probabilmente scarsamente significativo”, ha spiegato Merella.

L’allerta scende, resta alta l’attenzione

Il direttore della Protezione civile ha riferito anche del confronto con il Dipartimento e con il Centro funzionale centrale di Roma. Le previsioni elaborate dal Dipartimento meteoclimatico di Arpas in Sardegna e quelle del Centro funzionale nazionale presentavano una corrispondenza.

La situazione è ora in fase di miglioramento, anche se l’attenzione resta alta per le prossime ore. “Si sta rientrando in una condizione di ordinarietà nel pomeriggio, però rimane alta la tensione per la mattina”, ha precisato Merella. Nel corso della mattinata è stato quindi annunciato il passaggio dalla fase operativa di preallarme a quella di attenzione. “Adesso declasseremo da preallarme ad attenzione, sarebbe la fase operativa corrispondente al codice colore arancione per la zona in particolare di Olbia”, ha dichiarato il direttore della Protezione civile regionale.

Un ridimensionamento rispetto allo scenario prospettato nelle ore precedenti, quando il codice rosso aveva interessato la Gallura e spinto numerose amministrazioni comunali ad adottare provvedimenti precauzionali. Ieri, infatti, su 26 Comuni del territorio, 19 avevano disposto la chiusura delle scuole, mentre sette avevano scelto di mantenerle aperte. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche consente ora di guardare con maggiore tranquillità alle prossime ore. Resta comunque necessario seguire gli aggiornamenti ufficiali. Come ha concluso Merella, “per il resto la situazione sta rientrando nella posizione di ordinaria attività”

[Immagini: webcam panoramicas.com]

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