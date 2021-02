Tecnologia: PS5, buone notizie giungono dagli States per questa nuova console

In vista nuove consegne di PS5 nei negozi.

Era già stato tra i trend topic dello scorso autunno 2020, ma torna ancora di grande attualità l’argomento a tema tecnologico che interessa il rilascio della nuova console brandizzata Sony: PS5.

In questo momento le notizie più interessanti per quanto riguarda il nuovo esclusivo modello di Playstation riguardano gli Stati Uniti d’America, da dove giungono infatti ottime notizie per ogni giocatore che sta attualmente cercando di acquistare una PS5: come confermato da più tracker di stock, altre console PlayStation 5 sono già disponibili presso i rivenditori questa settimana. E, cosa più eccitante, i tracker di borsa rispettati indicano il mese di gennaio come data probabile per quando dovremmo provare ad acquistare PS5; questo sembra seguire poiché mentre alcuni rivenditori hanno già rifornito le loro scorte negli ultimi giorni, altri hanno confermato un rifornimento PS5 per oggi. Quindi ti consigliamo di iniziare a prepararti per il lancio.

Ed è qui che alcuni siti di informazione tecnologica hanno iniziato a ribattere questa notizia su dove acquistare la guida al monitoraggio delle azioni PS5 può aiutare. Questa guida è stata creata per aiutare i giocatori a scoprire i negozi con le console PlayStation 5 disponibili negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, nonché per informarli su come è stata la situazione e abbiamo visto rifornimenti in tutte le zone per tutta la settimana – e continuano oggi a Game Stop. La console non è bloccata in base alla regione, quindi se riesci a farla spedire al tuo indirizzo, puoi ordinare da qualsiasi luogo. Un argomento che sicuramente sarà destinato a tenere banco durante il resto di questo nuovo anno, il 2021 che parte subito forte, per quanto riguarda il settore tecnologico e in particolare quello dei giochi da console di ultima generazione. Del resto basta dare una rapida occhiata ai dati che sono stati pubblicati per il 2020, i quali ci dicono molto di un periodo in cui le principali fonti di svago sono stati proprio i giochi di categoria gaming e gambling.

A questi bisogna altresì aggiungere anche lo streaming video con un’offerta che si è vista sempre più agguerrita e competitiva da quando si sono create le varie alleanze come quella di Infinity che è finita sui pacchetti aggiuntivi di Prime Video. Il colosso di casa Amazon è stato in grado, nel giro di qualche stagione di entrare in concorrenza con Netflix, specialmente durante gli ultimi due anni, senza contare che attualmente anche Disney Plus è della partita, avendo lanciato il proprio portale anche sul mercato europeo. Tuttavia il vero trend per il 2021 dovrebbe essere legato al gioco in modalità cloud, senza hardware e senza dover scaricare nulla sui propri dispositivi. Una nuova versione e visione della tecnologia, che per certi versi è stata inaugurata da qualche tempo con il settore casinò online di ultima generazione, dove tra le attrattive di maggiore impatto oggi troviamo giochi come le roulette europee, il baccarat, le slot machine con jackpot progressivi e il gioco di abilità del blackjack, che assume sempre più una posizione centrale nel contesto delle sale da gioco di categoria digital.

Il gioco lo sappiamo bene, è un argomento piuttosto controverso, ma tuttavia sta ottenendo sempre più spazio e popolarità, specialmente da quando si è trasferito in versione app di gioco su dispositivi mobili. Dando uno sguardo ai dati del 2020, appare evidente come il grosso di questo business sia oggi legato proprio agli utenti attivi che accedono e giocano direttamente da smartphone e da tablet. Un tipo di svago che lo ricordiamo deve essere praticato sempre in maniera responsabile e con le dovute accortezze del caso, visto che può causare una dipendenza patologica ed evidenti problemi di tipo sociale. Un argomento che è sensibile anche per quello che riguarda l’eccesso di tempo che i giovani dedicano ai videogames immersivi di ultima generazione. Il salto di qualità dato dalla grafica e dalla giocabilità odierna, sono in effetti croce e delizia per questo settore.

