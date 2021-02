L’incidente a Sa Minda Noa a Olbia.

Incidente stradale, ieri sera, intorno alle 21,40, a Olbia in via della Piazza angolo via Londra a Sa Minda Noa. Nell’impatto l’auto ha demolito il muretto della casa.

La conducente, una 62enne di Olbia, oltre allo spavento, non ha riportato ferite. Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che ha prontamente soccorso la conducente e messo in sicurezza l’area dell’incidente.

