Temperature in aumento e sole, la Gallura si prepara ad un anticipo d’estate

Il meteo della settimana.

Anche il meteo in Gallura sembra aiutare chi, dopo 2 mesi di quarantena, ha voglia di uscire di casa, ovviamente rispettando tutte le norme anti contagio dovute al coronavirus.

Il tempo infatti resterà soleggiato per tutta la settimana con un aumento delle temperature, un vero anticipo d’estate che però non si potrà vivere a pieno a causa dei limiti ancora imposti dall’emergenza sanitaria. A Olbia nei prossimi giorni le temperature saranno in aumento con la giornata più calda prevista per domani, dove si potranno toccare i 26 gradi di massima.

Previsioni simili anche per i comuni vicini e per tutta la Gallura. Nei giorni successivi sono previsti un paio di gradi in meno e qualche nuvola in più che non impedirà pero di godersi il bel tempo almeno fino a sabato.

