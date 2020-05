La festa di San Simplicio a Olbia.

Cancellata ogni speranza di qualsiasi tipo di celebrazione in occasione della festa di San Simplicio a Olbia del 15 maggio. “Per San Simplicio non verrà fatto niente – ha dichiarato il primo cittadino Settimo Nizzi -. Nessuna celebrazione e nessuna processione. Non è possibile”.

Tramonta, quindi, l’idea coltivata da molti di una processione sull’impronta di quanto è stato fatto a Cagliari per Sant’Efisio. La statua del Santo su di un pick up in processione accompagnata delle sole forze dell’ordine e dalle autorità religiose.

Un segno richiesto da diversi fedeli per una comunità provata dal lockdown, che è alla continua ricerca di spiritualità e di simboli di rinascita. Ma per quest’anno bisognerà dedicarsi ad una festa più intima.

