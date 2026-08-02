Terremoto al Tempio calcio, il presidente Sechi se ne va: “Impegno giunto al temine”

Il presidente Sechi lascia il Tempio e passa la palla alla sindaca

“È giunto per me il momento dei saluti”, il presidente Salvatore Sechi comincia così il suo discorso d’addio al Tempio calcio. Si lamenta per i troppi problemi che stanno ostacolando il suo lavoro e annuncia l’uscita di scena dopo 5 anni. Nel farlo passa la palla alla sindaca Gianna Masu chiedendo a lei di trovare qualcuno che voglia la società. Che i rapporti non fossero idilliaci era emerso durante la campagna elettore per il ballottaggio.

Sechi aveva incontrato i candidati, ma dopo aver parlato con Gianna Masu l’aveva attaccata pesantemente sui social. “Ho riscontrato una totale impreparazione in particolare sul mondo del calcio locale, al punto da non conoscere nemmeno la categoria in cui milita il Tempio Calcio”, era una delle accuse mosse in piena campagna elettorale. Decisamente diversi i toni dopo l’incontro con l’altro candidato, il sindaco uscente Giannetto Addis. Ma i tempiesi avevano poi scelto di cambiare sindaco e ora Sechi sceglie di lasciare la guida dei Galletti. Esattamente cinque anni fa aveva venduto la Torres per prendere il Tempio e ora ha deciso di concludere la sua esperienza sotto il Limbara.

La nota del presidente Sechi

“Dopo la fine dell’ultimo Campionato , ho esaminato due proposte finalizzate all’acquisizione delle quote della Società US Tempio, entrambe purtroppo inaccettabili, che hanno generato , di conseguenza , enormi ritardi di programmazione.

Ho anche rifiutato, per rispetto verso il nostro territorio, diverse proposte per l’acquisizione del solo Titolo Sportivo della categoria di Eccellenza Regionale.

Ho partecipato, senza esito, a riunioni fiume a Tempio Pausania con gli Assessori e i tecnici del Comune, cercando di spiegare con pazienza, le esigenze logistiche di una realtà sportiva importante e complessa come l’US Tempio”.

I problemi con lo stadio Manconi

“Dal 1° luglio non siamo più potuti accedere alla nostra sede sociale e storica presso lo stadio Manconi.

Ho chiesto ufficialmente, all’inizio di luglio, come ho sempre fatto in passato, alla Amministrazione Comunale la possibilità di utilizzare lo Stadio Manconi per la preparazione degli atleti, prevista dal giorno 3 Agosto .

Risultato : arrivata il giorno 29 luglio l’ennesima comunicazione PEC che autorizzava in extremis l’utilizzo provvisorio della struttura;

Lo stesso giorno abbiamo effettuato il sopralluogo urgente congiunto con l’Amministrazione, e si è accertato che il manto erboso dello stadio Manconi è completamente distrutto, inutilizzabile per qualsiasi allenamento, poiché da circa due mesi , non ha ricevuto nessuna attività di manutenzione ordinaria.

Ho chiesto ufficialmente, in alternativa urgente , la possibilità di utilizzare per le doppie sedute di preparazione , lo stadio Demuro con manto in erba sintetica. Concessione arrivata il 31 luglio con vincolo di orari non compatibili per la preparazione poiché struttura già concessa in uso ad altra società sportiva”.

“In questo contesto , a dir poco paradossale per una squadra come l’US Tempio , ho visto circolare decine di mail PEC, contenenti vincoli, divieti, obbligazioni, posizioni tassative , fidejussioni, termini perentori, pagamenti anticipati… ecc.. ecc… come mai visto nella mia lunga storia sportiva ; e siamo solo all’inizio della stagione.

Ho capito quindi semplicemente una cosa: il mio impegno e quello dei miei collaboratori è giunto al termine.

Troppe complicazioni, troppa stanchezza, troppo affanno nel tentare di risolvere problematiche e incompetenze che nulla hanno a che fare con lo sport.

Ho protetto con fierezza il titolo sportivo. Ho lavorato cinque anni con i miei amici, chiamato a ricostruire l’US Tempio di oggi e l’iscrizione al Campionato 2026-2027 del 30 Luglio resterà il mio ultimo atto“.

I ringraziamenti finali

“Mi scuso e ringrazio il Direttore Sportivo Vittorio Tossi il Mister Massimiliano Paba con il suo staff tecnico , che in queste ultime settimane hanno selezionato e impegnato nella loro disponibilità, una intera squadra di calcio in attesa dell’inizio della preparazione .

Ringrazio con tutto il cuore i tifosi del Tempio e le persone di buona volontà e le istituzioni che mi sono state vicine in questa fantastica impresa.

Ringrazio, per questo percorso, i miei più stretti collaboratori, l’ Amministratore Giuseppe Cuscuzzu, il vicepresidente Antonello Serra, il Dirigente Peppino Sechi e il segretario Marcello Ruggero, gli Sponsor, i Presidenti delle altre Società di tutta la Sardegna, il Presidente Gianni Cadoni e tutti i collaboratori del Comitato FIGC Sardegna”.

La richiesta alla sindaca di trovare “una soluzione alternativa”

“Poiché, come si legge nelle ultime delibere di Giunta dell’Amministrazione Comunale . “ la società sportiva U.S. Tempio S.S.D.R.L. rappresenta la principale realtà calcistica cittadina, militando nel Campionato di Eccellenza, e costituisce un importante strumento di promozione dell’immagine della Città di Tempio Pausania “; con una nota personale rivolta al Sindaco Masu, l’ho informata della mia decisione, chiedendogli, nella Sua qualità di Primo cittadino, di voler trovare Lei, adesso , una soluzione alternativa per la gestione futura del progetto sportivo dell’US Tempio , ad iniziare da questo imminente Campionato. Un abbraccio sincero a tutti”.

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