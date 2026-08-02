Vespa elettrica per i carabinieri a Porto Cervo e Porto Rotondo

I carabinieri di Porto Cervo e Porto Rotondo ora girano in Vespa

I carabinieri rafforzano i controlli con l’aumento di turisti e sulle coste della Gallura entra in servizio la Vespa elettrica. “Silenziose, ecologiche e particolarmente agili – spiegano dal Comando provinciale carabinieri di Sassari -, consentono ai militari di muoversi con rapidità tra piazze, porti turistici, aree pedonali, lungomare e vie dello shopping, raggiungendo con immediatezza ogni punto delle località più frequentate e garantendo una presenza costante e rassicurante nei luoghi maggiormente vissuti da cittadini e turisti”.

“La scelta della Vespa Piaggio, autentica icona del design e dell’ingegno italiano conosciuta in tutto il mondo, assume nelle località di Porto Cervo e Porto Rotondo anche un valore simbolico. In due delle destinazioni turistiche più prestigiose del Paese, un’eccellenza del Made in Italy affianca quotidianamente un’altra storica eccellenza italiana, l’Arma dei Carabinieri, coniugando eleganza, innovazione tecnologica e capacità operativa al servizio della sicurezza. I nuovi scooter rappresentano una soluzione ideale per i servizi di prossimità: permettono infatti ai Carabinieri di mantenere un contatto diretto con cittadini e turisti, offrendo assistenza, raccogliendo segnalazioni e garantendo, allo stesso tempo, la necessaria prontezza operativa per intervenire rapidamente in caso di necessità”.

La stazione mobile a Porto Cervo

“A Porto Cervo il dispositivo è stato ulteriormente potenziato con l’impiego della Stazione Mobile dei Carabinieri, collocata in posizione strategica nel cuore della località. Il presidio rappresenta un vero e proprio punto avanzato dell’Arma sul territorio, capace di assicurare una presenza istituzionale costante e immediatamente riconoscibile. La Stazione Mobile costituisce un riferimento per cittadini e visitatori, ai quali offre la possibilità di richiedere assistenza, presentare denunce, ricevere informazioni o segnalare situazioni di emergenza senza doversi allontanare dal centro cittadino.

La sua presenza consente inoltre di incrementare l’efficacia operativa delle pattuglie appiedate, che possono contare su un presidio logistico di supporto direttamente inserito nel contesto urbano, riducendo i tempi di intervento e rafforzando ulteriormente la capacità di controllo del territorio e di risposta alle esigenze della collettività”.

“L’impiego dei nuovi motocicli elettrici e della Stazione Mobile si inserisce nel più ampio piano di sicurezza predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Sassari per tutta la stagione estiva, che vede quotidianamente impegnati reparti territoriali, Squadre di Intervento Operativo, pattuglie automontate, servizi appiedati, biciclette a pedalata assistita, motovedette ed elicottero, con l’obiettivo di assicurare una presenza costante e diffusa nelle principali località turistiche del nord Sardegna.

La sicurezza di un territorio passa anche dalla capacità di essere presenti, accessibili e riconoscibili. Per questo motivo l’Arma dei Carabinieri continua a investire in strumenti che consentano ai propri militari di operare con efficacia, rapidità e prossimità, affinché cittadini e turisti possano vivere Porto Cervo e Porto Rotondo in un contesto di serenità, legalità e sicurezza”.

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