Golfo Aranci lancia “Voci nel Golfo”, festival per giovani talenti

Il festival “Voci nel Golfo” a Golfo Aranci.

Un palco per chi la musica la sta costruendo, non soltanto per chi è già arrivato. Nasce con questo obiettivo “Voci nel Golfo“, il nuovo festival musicale di Golfo Aranci in programma dall’1 al 3 agosto 2026, una manifestazione che punta a valorizzare giovani artisti, formazione e nuove opportunità nel panorama musicale. L’evento, diretto dal maestro Giovanni Budroni, si svolgerà alle 21.30 con ingresso gratuito e vede il sostegno del Comune di Golfo Aranci, del brand Golfo Aranci Mon Amour, della Proloco e il patrocinio della Regione Sardegna.

Per il sindaco Giuseppe Fasolino, la nascita del festival rappresenta una scelta precisa: affiancare ai grandi appuntamenti estivi una manifestazione dedicata a chi muove i primi passi nel mondo della musica. “Golfo Aranci vive d’estate di grandi eventi, ma abbiamo sentito il bisogno di dare spazio anche a chi la musica la fa nascere, non solo a chi la porta già affermata. Investire sui giovani talenti significa investire sul futuro culturale del nostro territorio, offrendo un palco vero a chi normalmente fatica a trovarlo”.

Una scelta che, nelle parole del primo cittadino, si inserisce in un percorso più ampio dell’amministrazione, orientato alla crescita e alla formazione dei giovani. “Voci nel Golfo” nasce infatti con l’ambizione di non essere un appuntamento isolato, ma un progetto destinato a crescere. “Questa prima edizione è un banco di prova – spiega Fasolino – ma l’obiettivo è costruire negli anni un festival capace di crescere insieme ai talenti che ospita e di diventare un punto di riferimento stabile nel panorama estivo sardo”.

Per il sindaco, gli eventi culturali rappresentano anche uno strumento di promozione economica e turistica. “Un Comune può competere nello scenario turistico puntando sulla qualità e sull’originalità delle proposte. Un evento capace di attirare attenzione anche fuori dalla Sardegna porta visibilità, indotto economico e nuove opportunità per tutto il territorio”.

Un festival pensato per valorizzare il talento.

A dare l’impronta artistica alla manifestazione è Giovanni Budroni, primo direttore artistico di “Voci nel Golfo“, che individua nella preparazione il punto centrale da cui deve partire ogni percorso musicale. Secondo Budroni, talent show e social network hanno cambiato il modo di avvicinarsi alla musica, creando nuove possibilità di visibilità, ma non possono sostituire lo studio. “I ragazzi hanno innanzitutto bisogno di studiare. Spesso mancano le competenze e le conoscenze che danno le scuole di musica serie e, ancora di più, i conservatori”.

Il direttore artistico richiama anche l’importanza della formazione degli insegnanti e della professionalità nel settore musicale. “Insegnare è una cosa seria e richiede docenti preparati. Nella mia accademia posso rilasciare un attestato di frequenza, ma non un diploma: quelli possono essere rilasciati soltanto dai conservatori statali”.

Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani che inseguono il sogno di una carriera artistica, spesso affidandosi principalmente alla visibilità online. “I concorsi sono trampolini di lancio, mentre i social sono strumenti di visibilità. Ma la visibilità non sempre è accompagnata dalle competenze. In studio si possono correggere tante cose, mentre dal vivo non si può bluffare”.

Budroni pone l’attenzione anche sull’uso dell’Auto-Tune, diventato ormai molto diffuso nella produzione musicale. “È uno strumento che va usato con equilibrio e nelle giuste dosi. Il problema nasce quando diventa un sostituto della preparazione vocale. Ci sono persone che cantano solo con l’Auto-Tune e quando viene tolto le differenze si sentono”.

Due serate di gara e una finale dedicata ai più piccoli.

Il programma di “Voci nel Golfo” prevede due serate dedicate alle giovani voci, chiamate a confrontarsi davanti a una giuria tecnica composta da professionisti del settore musicale e della comunicazione. Il festival non punta soltanto alla competizione, ma anche alla crescita artistica: il Comune di Golfo Aranci ha previsto due borse di studio per i primi classificati, mentre ulteriori opportunità arriveranno attraverso master class e percorsi di formazione musicale.

I vincitori delle categorie editi e inediti, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, potranno essere presentati alla commissione Rai di Sanremo Giovani e accedere ad altre opportunità legate a Casa Sanremo Live Box e Casa Sanremo Campus. Novità di questa prima edizione sarà anche il coinvolgimento della stampa locale, chiamata ad assegnare il Premio della Critica e il Premio Over attraverso una giuria composta da cinque giornalisti del territorio.

La giornata conclusiva sarà invece dedicata al ritorno del Cantabimbo, storico appuntamento dedicato ai più piccoli. Saranno 25 i giovani partecipanti, dai 5 ai 16 anni, preparati dal Maestro Budroni insieme alle collaboratrici Carla Masala e Luisa Abis. Una manifestazione che unisce quindi spettacolo, formazione e promozione del territorio, con l’obiettivo dichiarato di trasformare Golfo Aranci in un nuovo punto di riferimento per la musica e per i giovani talenti.

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